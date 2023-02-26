«Манчестер Юнайтед» выиграл трофей впервые с 2017 года

Завершился финальный матч Кубка английской лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, «красные дьяволы» стали обладателями Кубка английской лиги.
Это первый трофей клуба с 2017 года, когда «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы. В финале европейского турнира английский клуб обыграл нидерландский «Аякс» со счётом 2:0.
Счёт в матче с «Ньюкаслом» на 33-й минуте открыл бразильский полузащитник «красных дьяволов» Каземиро. Он головой замкнул подачу Люка Шоу со штрафного с левого фланга. На 39-й минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд ворвался в штрафную «Ньюкасла» и пробил по воротам Лориса Кариуса. Мяч влетел в сетку после рикошета от защитника «Ньюкасла» Свена Ботмана — 2:0.
- 26 февраля 2023
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