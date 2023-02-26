Канчельскис: «Спартак» снова победит в дерби, у «Локомотива» мало шансов пройти дальше

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает «Спартак» фаворитом в ответной игре Кубка России с «Локомотивом». В первой игре красно-белые оказались сильнее с минимальным счётом.

«Спартак» снова победит в дерби. Они очень здорово смотрелись в первом матче. Хотя в такую погоду мы обычно в хоккей играем. Но в Черкизово красно-белые были лучше и по игре, и с результатом преуспели. В дерби всякое бывает, но у «Локомотива» мало шансов пройти дальше. По поводу обновлённой команды пока рано делать выводы. Один матч не может являться показателем. Игроки, которые хорошо себя проявили, по ходу сезона могут ещё разочаровать», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.