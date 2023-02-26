Голкипер Давид де Хеа побил рекорд «Манчестер Юнайтед» по «сухим» матчам

Сегодня, 26 февраля, завершился финальный матч Кубка английской лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Ньюкасл» и стал обладателем трофея. Для голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа этот матч стал памятным — испанец провёл рекордную в истории клуба 181-ю игру без пропущенных голов, побив предыдущее достижение Петера Шмейхеля (180), сообщает портал Squawka. Всего де Хеа провёл за манкунианцев 522 встречи во всех турнирах.
Оба гола в финальном матче Кубка лиги были забиты ближе к концу первого тайма. На 33-й минуте хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро открыл счёт во встрече, а через шесть минут положение команды укрепилось благодаря автоголу защитника «Ньюкасла» Свена Ботмана.
Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона
- 26 февраля 2023
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