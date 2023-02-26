«Мы хотим большего». Фернандеш — о победе «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу своей команды в финале Кубка лиги с «Ньюкаслом» со счётом 2:0, а также выразил мнение, что «красные дьяволы» должны завоёвывать больше трофеев. Для команды это первый трофей под руководством главного тренера Эрика тен Хага, который возглавил клуб летом 2022 года.

«Это удивительное чувство, мы так долго ждали этого момента — игроки, болельщики, клуб. Наконец-то мы получили наш трофей, мы его заслужили.

Это был удивительный период. Первый трофей в сезоне, но мы хотим большего. Этого недостаточно для такого клуба. Мы хотим большего, и нам нужно больше, потому что наши стандарты этого заслуживают», — приводит слова португальского полузащитника Manchester Evening News.

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