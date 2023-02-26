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«Удинезе» упустил победу в матче со «Специей»

«Удинезе» упустил победу в матче со «Специей»
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Завершился матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором «Удинезе» принимал «Специю». Команды встречались на стадионе «Дачия Арена (Фриули)». Финальный свисток главного арбитра Маттео Маркетти зафиксировал ничейный результат – 2:2.

«Специя» вышла вперёд уже на шестой минуте: после передачи Альбина Экдаля ворота хозяев поразил ангольский форвард Мбала Н`Зола. На 22-й минуте Бету восстановил равенство на табло, а во втором тайме Роберто Перейра вывел команду из Удине вперёд. Гости сумели спасти матч усилиями всё того же Н`Зола, который оформил дубль.

«Удинезе» набрал 31 очко и занимает десятую позицию в турнирной таблице. «Специя» (20) – на 17-м месте.

Возглавляет турнирную таблицу «Наполи», который по итогам 24-го тура увеличил преимущество над «Интером» до 18 очков.

Италия - Серия А. 24-й тур
26 февраля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
2 : 2
Специя
Специя
0:1 Н'Зола – 6'   1:1 Бету – 22'   2:1 Перейра – 55'   2:2 Н'Зола – 72'
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