Тренер «Тоттенхэма» Стеллини высказался о победе над «Челси» в матче АПЛ

Помощник главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини прокомментировал победу «шпор» над «Челси» (2:0) в матче 25-го тура Премьер-лиги, а также рассказал, как команда прогрессирует в отсутствие Антонио Конте, который продолжает восстанавливаться после операции по удалению желчного пузыря.

«Антонио Конте позвонил сразу после игры. Он был очень счастлив, потому что через многое прошёл за последнее время. Поэтому мы рады победе, мы счастливы этим, и мы должны сделать много комплиментов игрокам, потому что они провели отличный матч.

Дают ли мне четыре победы в четырёх матчах надежду стать главным тренером? Нет, это даёт мне веру в команду. Это самое главное. Я чувствую, что все игроки следуют тем правилам, которые установил Конте, и берут на себя больше ответственности даже в его отсутствие.

Выросла ли команда без Конте? Да. Это как подросток, который должен стать зрелым. Команда реагирует таким образом, и они берут на себя большую ответственность. Это демонстрируют все — и регулярные футболисты основы, и даже те, кто не играет. Вот почему я рад находиться здесь и греть это кресло для Антонио», — приводит слова Стеллини Football.London.

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