Мелкадзе: не жалею обо всём, что было в прошлом. Могло быть и хуже

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказал мнение о возможном переходе в европейский чемпионат.
«Говорил, что если бы хотел, то мог бы попробовать себя в какой-то европейской стране? Меня спросили: «Хотел бы ты уехать отсюда?» Это был вопрос не про какой-то хороший клуб Европы. Если бы я реально хотел уехать из России, наверное, нашёл бы себе клуб послабее, чем «Сочи».
Какие-то варианты? Вариантов не было, потому что я сам не просился, не искал. Но после чемпионата Европы в 2015 году мог попробовать. Если бы тогда захотел, то, наверное, смог бы найти себе команду. Но понятно, что по силе это мог быть, например, даже не «Лион». Многие начинают с малого, и это нормально.
Жалею ли? Нет. Точно не жалею обо всём, что было в прошлом. Могло быть и хуже», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».
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