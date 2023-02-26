Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал, на что потратил свою первую зарплату.
«На что потратил свою первую зарплату? На квартиру, но не с одной зарплаты. Взял ипотеку и сделал первый взнос. Закрыл её года за два. Квартира в Красногорске, район Павшино, рядом со стадионом. Там 10 минут до «Открытие Банк Арены».
Грамотно ли отношусь к деньгам? Нет. Но надо же купить квартиру. Экономить я вообще не умею. Если отдыхать, то нормально. Одежду купить, другу дать денег на свидание или просто помочь в тяжёлое время. Я не в долг даю, а по-дружески.
Помогаю ли родителям? Да, конечно. У них свой магазин очков. Там есть продавец, но иногда они сами приходят и продают. В целом родители своё уже отработали», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».
Мелкадзе является воспитанником московского «Спартака». В январе 2022 года он перешёл в «Сочи».
- 26 февраля 2023
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