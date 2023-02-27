Андреа Пирло рассказал, как чуть не перешёл в «Реал» после ЧМ-2006

Бывший футболист сборной Италии Андреа Пирло поделился воспоминаниями о победе на чемпионате мира 2006 года, а также рассказал, как после окончания мундиаля мог подписать контракт с мадридским «Реалом».
«Когда ребёнок начинает играть в футбол, его главная мечта — выступить на чемпионате мира и выиграть финал. В 2006-м году мы осчастливили миллионы людей, это было лучше всего. Это был лучший момент в футболке сборной Италии. И я, и вся команда показывали невероятный уровень. Взять, к примеру, игру в полуфинале с Германией, в которой мы победили со счётом 2:0.
Чемпионат мира 2006 года закончился, и «Милан» оказался в сложной ситуации. Появилась возможность перейти в «Реал», я почти всё сделал, договорился с тренером и тому подобное. Но в итоге со мной захотели продлить контракт. После этого я выиграл Лигу чемпионов и чемпионат… Значит, так и должно было случиться. Я доволен всем, что сделал в своей карьере. Я играл в большой тройке в Италии — за «Милан», «Ювентус» и «Интер», — приводит слова Пирло Relevo.
«Реал» вырвал ничью в мадридском дерби с «Атлетико»
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