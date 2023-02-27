Мбаппе забил 200-й мяч за «ПСЖ». До звания лучшего бомбардира в истории клуба — один гол

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который в матче 25-го тура Лиги 1 с «Марселем» сделал дубль, теперь имеет в активе 200 забитых мячей за столичный гранд, сообщает пресс-служба парижан. Таким образом, француз догнал Эдинсона Кавани, который является лучшим бомбардиром «ПСЖ» в истории.
Матч проходит в эти минуты на стадионе «Велодром». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Идёт концовка второго тайма, парижане впереди — 3:0.
Любопытно, что в игре с «Марселем» значимого достижения добился и аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси, который забил 700-й гол на клубном уровне.
В случае победы в матче с «Марселем» парижане увеличат отрыв от соперника в турнирной таблице до восьми очков.
Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ»
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