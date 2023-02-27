«Милан» обыграл «Аталанту» и догнал «Интер» в турнирной таблице Серии А

Завершился матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» принимал «Аталанту». Финальный свисток главного арбитра Маурицио Мариани зафиксировал победу хозяев со счётом 2:0.

На 25-й минуте встречи голкипер команды из Бергамо Хуан Муссо отправил мяч в собственные ворота. В концовке встречи окончательный счёт установил Жуниор Мессьяс.

«Милан» набрал 47 очков и догнал в турнирной таблице принципиального соперника – «Интер». В активе «Аталанты» по-прежнему 41 очко, команда Джана Пьеро Гасперини расположилась на шестой строчке. В следующем туре «Милан» на выезде сыграет с «Фиорентиной», а «Аталанта» примет «Удинезе».

Возглавляет турнирную таблицу Серии А «Наполи», который имеет отрыв от «Интера» и «Милана» в 18 очков.