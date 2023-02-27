Роналдиньо дебютировал в испанской медиалиге. Трансляцию игры смотрели более 1 млн человек

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо дебютировал за «Порсинос» в испанской медиалиге.
Игрок приехал на игру 8-го тура Kings League с «Пио» на розовом лимузине вместе с командой. Бразилец вышел на замену на 5-й минуте первого тайма, получив капитанскую повязку.
Трансляцию игры на онлайн-платформах суммарно смотрели более миллиона человек, сообщает Marca.
Kings League — испанский медиафутбольный турнир, проводимый с участием команд из звёзд шоу-бизнеса и футбольных легенд прошлых лет. Матчи проходят в Барселоне (Испания) в формате 7х7 и длятся по 40 минут.
Роналдиньо является обладателем «Золотого мяча» (2005), а также лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира в 2002 году.
Роналдиньо в 42 в полном порядке! Магия бразильского волшебника:
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