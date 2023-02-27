Тарханов: Акинфеев — лучший вратарь эпохи. До него были Яшин и Дасаев

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал уровень игры голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, а также достижение, установленное им в четвертьфинальном матче Кубка России с «Краснодаром». «Армейцы» победили на своём стадионе 3:0, а Акинфеев провёл свой 350-й сухой матч в карьере в составе московской команды.

«Акинфеев остаётся «номером 1» в России, это без всяких сомнений. Сафонов мне тоже нравится. Но такого опыта, как у Акинфеева, у него нет. Голкипер «Краснодара» играет с ошибками. Хотя чем-то напоминает Акинфеева.

Может ли Матвей превзойти Акинфеева? Может. Но вряд ли. У нас были три вратаря, к которым применима приставка «супер». Первый — это Лев Яшин. Второй — Ринат Дасаев. И вот третья величина — Игорь Акинфеев. В России вообще много хороших вратарей. Но Акинфеев возвышается над всеми. Так во все времена было: кто-то на первом месте, за ним — остальные. Сейчас лучший — Акинфеев.

Играл бы Акинфев так стабильно, совмещая и клуб, и сборную? Ну столько времени играть без отдыха, держать планку тоже тяжело: сборная — клуб, сборная — клуб… Видимо, Игорь решил, что надо уделять внимание в жизни и другим вещам — той же семье. Но уровень игры Акинфеева остался высоким, он не даёт усомниться в своём мастерстве», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».