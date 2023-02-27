Сергей Силкин: Головина и Миранчука стоит вызвать на игру со сборной Ирана

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил, что на товарищеский матч сборной России против Ирана следует вызвать Александра Головина и Алексея Миранчука.

«Думаю, что ребят стоит вызвать на эту игру, сборная должна существовать в оптимальном составе. Головину и Миранчуку будет полезно немного сменить обстановку. Если главный тренер видит их в команде, то не вижу проблем, которые помешают ребятам приехать в сборную.

Матч против Ирана будет проходить на другом уровне, чем все предыдущие товарищеские игры. Хочется, чтобы футболисты сборной России показали отличный футбол и самоотдачу. Мы все хотим видеть, чтобы, играя за сборную России, ребята отдавали себя полностью», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Напомним, матч Иран — Россия состоится 23 марта в Тегеране.