Дюрица: этот «Спартак» можно и нужно обыгрывать. «Локомотив» может добиться результата

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица высказался в преддверии ответного матча 1/4 финала Кубка России, в котором железнодорожники встретятся со «Спартаком». Первая игра команд завершилась минимальной победой красно-белых (1:0). Ответный матч состоится сегодня, 27 февраля. Стартовый свисток арбитра — в 20:00 мск.
«Жаль, что «Локомотив» минимально уступил дома. Однако была равная игра, поэтому почему бы железнодорожникам с таким же счётом не обыграть «Спартак».
Матч будет сложным, но при хорошей игре в обороне и качественных контратаках команда Галактионова может добиться положительного результата. В футболе всё случается, поэтому этот «Спартак» можно и нужно обыгрывать. Посмотрим уже во время матча, готов «Локомотив» это сделать, или нет», — приводит слова Дюрицы Sport24.
- 27 февраля 2023
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