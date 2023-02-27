Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дюрица: этот «Спартак» можно и нужно обыгрывать. «Локомотив» может добиться результата

Дюрица: этот «Спартак» можно и нужно обыгрывать. «Локомотив» может добиться результата
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица высказался в преддверии ответного матча 1/4 финала Кубка России, в котором железнодорожники встретятся со «Спартаком». Первая игра команд завершилась минимальной победой красно-белых (1:0). Ответный матч состоится сегодня, 27 февраля. Стартовый свисток арбитра — в 20:00 мск.

«Жаль, что «Локомотив» минимально уступил дома. Однако была равная игра, поэтому почему бы железнодорожникам с таким же счётом не обыграть «Спартак».

Матч будет сложным, но при хорошей игре в обороне и качественных контратаках команда Галактионова может добиться положительного результата. В футболе всё случается, поэтому этот «Спартак» можно и нужно обыгрывать. Посмотрим уже во время матча, готов «Локомотив» это сделать, или нет», — приводит слова Дюрицы Sport24.

Всё внимание с Дзюбы на Промеса! «Спартак» вновь лучше «Локомотива»? Всё внимание с Дзюбы на Промеса! «Спартак» вновь лучше «Локомотива»?
«Спартак» — «Локомотив». Дзюба попадёт в тиски Абаскаля «Спартак» — «Локомотив». Дзюба попадёт в тиски Абаскаля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023