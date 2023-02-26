«Спартак» — «Локомотив». Дзюба попадёт в тиски Абаскаля

27 февраля состоится матч 1/4 финала Кубка России «Спартак» — «Локомотив». Начало – в 20:00 мск. В «Фонбет» уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.80. Успех железнодорожников оценивается в 4.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.65.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Спартак» — «Локомотив» 27 февраля 2023 года

Букмекеры не сомневаются, что встреча «Спартак» — «Локомотив» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если обе команды забьют, то сыграет коэффициент 1.75. Поставить на то, что «Спартак» забьёт два гола подряд, в букмекерской конторе «Фонбет» можно с коэффициентом 2.03. За регистрацию каждый пользователь получит фрибет 2000 рублей. Потратить его можно будет для ставки на любое событие, в том числе на матч Кубка России.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Локомотив» (27.02.2023)

27 февраля «Спартак» на «Открытие Арене» проведёт ответный матч с «Локомотивом» в 1/4 финала Кубка России. Встреча начнётся в 20:00 мск. Погодные условия не самые благоприятные для футбола, но болельщиков не испугать — это же столичное дерби!

Тренерский штаб «Спартака» провёл отличную работу и буквально разобрал до винтика тактическую схему «Локомотива» перед первой игрой. Оказалась полностью нейтрализована мобильная линия полузащиты, а нападающий Дзюба был отрезан от своих партнёров.

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Позаботившись о надёжности тыла, Гильермо Абаскаль умело выстроил действия своих подопечных на подступах к штрафной железнодорожников. Испанский наставник выявил основную болевую точку соперника — зона подбора, и красно-белые планомерно давили на неё.

Гол удалось забить именно из центральной зоны, когда защита и опорники не сумели среагировать на Пруцева. Казалось бы, опекать обладающего сильным и точным ударом хавбека — дело крайне важное. После отличного взаимодействия Зобнина и Литвинова, выкативших мяч на ударную позицию, Пруцев забил единственный гол в игре.

Красно-белые продемонстрировали умение варьировать темп и довольно высокие физические кондиции. Несмотря на отсутствие в стартовом составе нескольких легионеров – Квинси Промеса, Мартинса и Тавареша, в действиях команды были привычный стиль и кураж.

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Под занавес встречи у «Спартака» был шанс наказать соперника на контратаке, но с близкого расстояния нападающий отправил мяч выше ворот. По игре к подопечным Абаскаля практически нет вопросов, они спокойно и чётко выполнили план и заслуженно победили.

Что хочет видеть на поле новый наставник «Локомотива» Галактионов, не совсем понятно. Весьма вероятно, что на сборах команда наигрывала схему без основного форварда, которого привычно исполняет Дзюба. Оставить ветерана на скамейке запасных сложно, поэтому железнодорожники на ходу адаптируются к новой тактике.

Пока добиться взаимопонимания не получается, и Дзюба весь матч пробегал вхолостую. По части самоотдачи к нему претензий нет, но под форварда такого плана необходима совершенно особая схема действия полузащиты. Тем не менее вряд ли Галактионов рискнёт оставить Артёма в запасе на ответную игру.

«Спартак» и «Локомотив» провели 70 личных встреч. Красно-белые выиграли в 31 матче, а железнодорожники записали в актив 23 победы. Разница забитых и пропущенных мячей — 105:76 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

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Выездная победа с минимальным счётом позволяет красно-белым действовать на контратаках. Скоростные и манёвренные форварды хозяев умеют убегать в отрыв и наверняка создадут несколько голевых моментов у ворот соперника.

В свою очередь, позиционная атака «Локомотива» далека от совершенства. Пока Дзюба только вписывается в схему железнодорожников. Если учитывать этот факт и пять побед «Спартака» в шести последних домашних встречах без пропущенных мячей, неплохо выглядит ставка на сухую победу красно-белых за коэффициент 3.15 по линии «Фонбет». За регистрацию в приложении букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Спартак» — «Локомотив» 27 февраля 2023 года

Выездная победа позволит «Спартаку» диктовать свои условия, а железнодорожников вольно или невольно заставит идти вперед и раскрываться. Их игра в атаке выглядит уныло, поскольку нет должного уровня взаимодействия Дзюбы и линии полузащиты. Весьма вероятно, что «Спартак» выиграет и сохранит свои ворота в неприкосновенности.

Поставить на сухую победу «Спартака» в букмекерской конторе «Фонбет» можно с коэффициентом 3.15. Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей. Потратить его можно на ставку в матче Кубка России или на любое другое событие, без ограничений.

Ставка: сухая победа «Спартака» за 3.15.

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