Мостовой: бой с Карпиным или Шалимовым? Откажусь, какие бы отношения ни были

Бывший российский футболист Александр Мостовой, являющийся главным тренером клуба Медиалиги Fights Nights, рассказал, что владелец команды Камил Гаджиев не предлагал ему организовать бой с Валерием Карпиным или Игорем Шалимовым.
«Наверное, мы от этого откажемся. Вы назвали две фамилии ребят, с которыми я много времени играл в футбол. Не только играл, но и прожил большую часть карьеры. С Шалимовым в «Спартаке», с Карпиным за границей. Какое-то время в сборной все вместе играли. Поэтому, конечно, нет. Какие бы отношения у нас ни были, а сейчас они не такие, какими были раньше, я откажусь. По-любому откажусь, хотя некоторые знают, что, если я возьму перчатки, многим не понравится. Потому что детство было такое, что всё происходило без перчаток», — приводит слова Мостового News.ru
- 27 февраля 2023
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