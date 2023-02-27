Relevo: форвард «Барселоны» Роберт Левандовски не сыграет с «Реалом» из-за травмы

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски пропустит первый матч полуфинала Кубка Испании с мадридским «Реалом» из-за травмы, полученной в игре с «Альмерией» (0:1) в 23-м туре чемпионата Испании. Об этом сообщает Relevo.
Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится 2 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу». По сведениям источника, польский нападающий пропустит две недели и, вероятно, будет готов к матчу с «Реалом» в чемпионате Испании, который состоится 19 марта.
34-летний Роберт Левандовски выступает за «Барселону» с лета 2022 года, перейдя из мюнхенской «Баварии». В 31 матче нынешнего сезона нападающий забил 25 голов и отдал шесть результативных передач.
Видеообзор. «Альмерия» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 23-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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