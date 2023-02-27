Фанаты «Сьона» сожгли футболку Балотелли на матче, в котором он играл с повязкой капитана

Фанаты швейцарского «Сьона» не смогли простить нападающему Марио Балотелли серию без голов, которая для итальянского футболиста длится с ноября 2022 года. Болельщики сожгли футболку Балотелли во время матча с «Санкт-Галленом» (0:4), в котором Балотелли был капитаном «Сьона».
Фанаты «Сьона» сожгли на стадионе футболку Марио Балотелли. Видеоролик:
32-летний Балотелли стал игроком «Сьона» в августе 2022 года, перейдя из турецкого клуба «Адана Демирспор». За новый коллектив итальянец в 14 матчах забил пять голов и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
Ранее Балотелли был футболистом «Монцы», «Брешии», «Марселя», «Ниццы», «Ливерпуля», «Милана», «Манчестер Сити» и «Интера». На его счету также 36 матчей в составе сборной Италии.
Лучшие исполнители штрафных в современном футболе. Видеоролик:
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