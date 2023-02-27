Андрей Канчельскис назвал хорошей сделкой новый контракт Александра Головина с «Монако»

Российский тренер Андрей Канчельскис прокомментировал продление полузащитником Александром Головиным контракта с «Монако».

«А что, у Головина были ещё какие-то варианты? Интерес «Боруссии» Дортмунд? Если бы было конкретное предложение от них, то он перешёл бы туда. Я думаю, это было только на уровне разговоров.

Если «Монако» предложил переподписать контракт, то почему бы и не подписать. «Монако» разве плохой клуб? Один из лучших клубов Франции вместе с «ПСЖ», «Марселем» и «Лионом». От добра добра не ищут. Если бы было предложение от «Боруссии», то туда поехать было бы неплохо. Поменять страну было бы и неплохо. Продление контракта с «Монако» — это хорошая сделка», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.