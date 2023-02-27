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Функционер Олег Петров покинул «Монако»

Функционер Олег Петров покинул «Монако»
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Российский функционер Олег Петров, заместитель председателя совета директоров «Монако», покинул свой пост.

«Президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев принял отставку Олега Петрова, который занимал должность заместителя председателя совета директоров.

Представлять клуб в европейских организациях теперь будет Хуан Сартори, который займёт пост вице-президента «Монако».

Бен Ламбрехт, назначенный главным исполнительным директором в декабре 2022 года, и Стефан Моранди, советник председателя, в качестве новых членов войдут в совет директоров.

На сегодняшнем заседании совет директоров избрал вице-президентом Екатерину Сартори Рыболовлеву, которая сопровождает работу совета уже почти 12 лет», — гласит заявление пресс-службы монегасков.

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