Функционер Олег Петров покинул «Монако»

Российский функционер Олег Петров, заместитель председателя совета директоров «Монако», покинул свой пост.

«Президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев принял отставку Олега Петрова, который занимал должность заместителя председателя совета директоров.

Представлять клуб в европейских организациях теперь будет Хуан Сартори, который займёт пост вице-президента «Монако».

Бен Ламбрехт, назначенный главным исполнительным директором в декабре 2022 года, и Стефан Моранди, советник председателя, в качестве новых членов войдут в совет директоров.

На сегодняшнем заседании совет директоров избрал вице-президентом Екатерину Сартори Рыболовлеву, которая сопровождает работу совета уже почти 12 лет», — гласит заявление пресс-службы монегасков.

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