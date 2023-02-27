Экс-игрок «Арсенала» Киоун: угрозы смертью в адрес Поттера и его семьи — это скандал!

Бывший игрок «Арсенала» Мартин Киоун поделился мнением об угрозах смертью в адрес главного тренера «Челси» Грэма Поттера и его семье от разочарованных фанатов синих.
«Угрозы смертью — это абсолютный скандал! Человек просто пытается делать свою работу. Он просто честен в том, что переживает. Проблема в том, что у него все идёт не очень хорошо, и когда вы начинаете проигрывать игры командам из нижней части таблицы, как «Саутгемптону» на прошлой неделе, а затем проигрываете лондонское дерби «Тоттенхэм» на этих выходных…
У него есть коллекция игроков, которых хотели бы иметь большинство менеджеров. Это феноменальная группа футболистов. Тренер должен найти способ заставить их играть и изменить ситуацию. Но ему задали вопрос, как он себя чувствует, и он просто был очень откровенен и честен. Я не знаю, можно ли это сделать в такой ситуации, но думаю, ему просто нужно сконцентрироваться на своей работе», — приводит слова Киоуна talkSPORT.
Самые быстрые отставки тренеров в футболе:
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