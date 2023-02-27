Второй гол «МЮ» в матче с «Ньюкаслом» переписали на Рашфорда
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Английская футбольная лига (EFL) переписала второй гол «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка лиги с «Ньюкаслом» (2:0) на Маркуса Рашфорда. Об этом сообщает Manchester Evening News.
На 39-й минуте Рашфорд забил гол после рикошета от ноги Свена Ботмана. Первоначально мяч был записан как автогол. После игры Рашфорд сказал, что всё равно претендует на гол, а сегодня утром EFL официально переписала мяч на нападающего. Таким образом, Ваут Вегорст записал в свой актив ещё одну голевую передачу.
«Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок английской лиги в шестой раз. Трофей стал для клуба первым с 2017 года, когда «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы. Тогда в финале европейского турнира английский клуб победил нидерландский «Аякс» со счётом 2:0.
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