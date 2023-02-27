«Надеюсь, это подтолкнёт нас к продолжению». Рашфорд — о победе «МЮ» в Кубке лиги

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд поделился эмоциями после победы в финальном матче Кубка английской лиги с «Ньюкаслом» (2:0).
«Это смесь всех эмоций, для нас важно участвовать в такого рода играх. Это то, чего нам не хватало как клубу, надеюсь, это подтолкнёт нас к продолжению. Голод заключается в том, чтобы иметь больше таких моментов, как этот. Я был в финалах, мы выигрывали и проигрывали. И когда выигрываешь, это имеет огромное значение для клуба и для отдельных игроков. Это часть нашей истории и клуба в целом, и мы хотим её продолжать.
Я счастлив и в восторге от результата. Ребята и персонал приложили много усилий, чтобы попасть сюда. Тренер хочет, чтобы мы играли в атакующий футбол, и вместе с этим происходит смешение позиций. Это то, над чем мы работали, но это также естественно для многих наших нападающих.
Каземиро имеет огромное значение благодаря своим лидерским качествам и опыту в больших играх. Когда он на поле, чувствуешь безопасность позади», — приводит слова Рашфорда Sky Sports.
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