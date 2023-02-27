Леонид Федун поделился ожиданиями от кубкового матча «Спартак» — «Локомотив»

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Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, чего ждёт от ответной игры красно-белых и «Локомотива» в Кубке России. Команды сыграют на «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартака» и «Локомотива».

«Ожидания от матча? Надеюсь, что сегодня будет красивый матч», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Помогать ему будут Дмитрий Чельцов и Игорь Демешко. В роли резервного рефери выступит Евгений Турбин. За VAR будет отвечать Василий Казарцев.

Напомним, первый матч команд, проходивший на домашнем стадионе «Локомотива», завершился минимальной победой «Спартака» (1:0). Победитель двухматчевого противостояния выйдет в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.