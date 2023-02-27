Промес трижды бил пенальти в компенсированное время матча с «Локомотивом»
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Форвард «Спартака» Квинси Промес в ответном матче Кубка России с «Локомотивом» (4:2) трижды исполнял пенальти. Примечательно, что все три попытки случились в компенсированное к матчу время.
Сначала арбитр назначил 11-метровый за фол Игоря Смольникова на экс-игроке сборной Нидерландов. Промес сам подошёл к «точке», но не сумел реализовать удар. Чуть позже защитник железнодорожников Херман Конти сыграл рукой в собственной штрафной, а рефери без раздумий снова назначил пенальти. Илья Лантратов справился с первым ударом Промеса, но вышел из ворот незадолго до удара, из-за чего игрок «Спартака» получил возможность исполнить 11-метровый снова. С третьего раза Квинси был точен — он установил окончательный счёт в матче — 4:2.
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