Игрока «ПСЖ» Хакими обвинили в изнасиловании

Защитника «ПСЖ» и сборной Марокко Ашрафа Хакими обвинили в сексуальном насилии. Об этом сообщает Le Parisien.

26 января, в субботу вечером, к дому Хакими подъехала молодая девушка. Она добралась туда на такси, вызванном игроком. По словам женщины, Ашраф начал целовать её в губы и грудь, снимать с неё одежду, а также совершил проникновение пальцами, несмотря на протесты с её стороны. В итоге ей удалось оттолкнуть игрока ногой и отправить СМС другу, который забрал девушку на машине. В воскресенье она сообщила об инциденте полиции.