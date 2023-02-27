Игрока «ПСЖ» Хакими обвинили в изнасиловании
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Защитника «ПСЖ» и сборной Марокко Ашрафа Хакими обвинили в сексуальном насилии. Об этом сообщает Le Parisien.
26 января, в субботу вечером, к дому Хакими подъехала молодая девушка. Она добралась туда на такси, вызванном игроком. По словам женщины, Ашраф начал целовать её в губы и грудь, снимать с неё одежду, а также совершил проникновение пальцами, несмотря на протесты с её стороны. В итоге ей удалось оттолкнуть игрока ногой и отправить СМС другу, который забрал девушку на машине. В воскресенье она сообщила об инциденте полиции.
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