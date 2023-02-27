Роналдо: когда я думаю о Пеле, то вижу игрока, опередившего время

Бывший нападающий «Реала» Роналдо поделился мнением о легендарном футболисте Пеле, который умер после продолжительной болезни 29 декабря 2022 года.

«Когда я думаю о Пеле, то вижу футболиста, опередившего своё время. Он бил с обеих ног, прыгал выше других, забивал голы чилийцам головой… Он был невероятно умным игроком. Когда у меня была первая серьёзная травма, он пришел ко мне и подбодрил меня», — приводит слова Роналдо издание Marca.

Пеле скончался в возрасте 82 лет в больнице от осложнений после лечения онкологических заболеваний. Он был единственным игроком, который трижды становился чемпионом мира по футболу. Пеле был похоронен 3 января у себя на родине в Бразилии.

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