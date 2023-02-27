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Мартинес не смог сдержать слёз после получения награды лучшему вратарю года по версии ФИФА

Мартинес не смог сдержать слёз после получения награды лучшему вратарю года по версии ФИФА
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Голкипер Эмилиано Мартинес, который получил приз лучшему вратарю минувшего года по версии ФИФА, не смог сдержать эмоций после вручения награды: во время торжественной речи по его щеке текла слеза.

«Это огромное достижение для моей карьеры. Победа на чемпионате мира спустя 36 лет – предмет гордости для всей Аргентины. Я благодарен своей семье, супруге и всем партнёрам по сборной. Люди всегда спрашивают меня, кто был моим кумиром в детстве, а я всегда говорю, что, когда вижу, как моя мать убирает квартиры, а мой отец очень много работает, мои кумиры – это они», — приводит слова Мартинеса RMC Sport.

Мартинес выиграл чемпионат мира в Катаре, став лучшим вратарём турнира. Его команда обыграла в финале сборную Франции, а Эмилиано отбил один из послематчевых пенальти. Также голкипер отразил два 11-метровых удара в серии пенальти четвертьфинального матча турнира со сборной Нидерландов. В трёх матчах чемпионата мира Мартинес отыграл «на ноль»: с Мексикой (2:0), с Польшей (2:0) и с Хорватией (3:0).

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