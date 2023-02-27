Мартинес не смог сдержать слёз после получения награды лучшему вратарю года по версии ФИФА

Голкипер Эмилиано Мартинес, который получил приз лучшему вратарю минувшего года по версии ФИФА, не смог сдержать эмоций после вручения награды: во время торжественной речи по его щеке текла слеза.
«Это огромное достижение для моей карьеры. Победа на чемпионате мира спустя 36 лет – предмет гордости для всей Аргентины. Я благодарен своей семье, супруге и всем партнёрам по сборной. Люди всегда спрашивают меня, кто был моим кумиром в детстве, а я всегда говорю, что, когда вижу, как моя мать убирает квартиры, а мой отец очень много работает, мои кумиры – это они», — приводит слова Мартинеса RMC Sport.
Мартинес выиграл чемпионат мира в Катаре, став лучшим вратарём турнира. Его команда обыграла в финале сборную Франции, а Эмилиано отбил один из послематчевых пенальти. Также голкипер отразил два 11-метровых удара в серии пенальти четвертьфинального матча турнира со сборной Нидерландов. В трёх матчах чемпионата мира Мартинес отыграл «на ноль»: с Мексикой (2:0), с Польшей (2:0) и с Хорватией (3:0).
Как выглядит номер вратаря Аргентины Мартинеса в Катаре:
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