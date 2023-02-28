Президент «Легиона»: Хабиб Нурмагомедов удивил взглядами на жизнь

Бывший нападающий «Анжи», а ныне президент ФК «Легион» Шамиль Лахиялов рассказал о знакомстве с экс-чемпионом UFC, а ныне членом Зала славы, российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым.
«Он пришёл на игру к «Легиону» в VIP-ложу. Мы на связи с его двоюродным братом, он и сказал: «Хабиб должен приехать». Мы тогда боролись за бронзовые медали, приглашали известных людей на стадион. Хабиб тоже откликнулся на нашу просьбу. Хабиб удивил взглядами на жизнь. У нас была долгая дискуссия, он много рассказывал о своих планах на Дагестан. Хабиб меня поразил этим, я был доволен. Но я не буду конкретно говорить.
Есть история, которая доказывает, что Хабиб — большая личность. Когда он увидел, что мы ездим на матчи на 20-местном микроавтобусе, сказал: «На следующие выезды берите нормальные автобусы, я буду оплачивать». В дальние выезды он действительно взял на себя транспортные расходы», — приводит слова Лахиялова Sport24.
Напомним, Хабиб завершил карьеру в смешанных единоборствах в 2021 году.
«Жизнь коротка». Хабиб Нурмагомедов поделился новым видео
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