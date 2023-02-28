ФИФА опубликовала результаты голосования за приз лучшего игрока 2022 года

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси опередил своего одноклубника Килиана Мбаппе на 8 очков в голосовании ФИФА за приз лучшего игрока года.
Аргентинец стал первым, набрав 52 балла. На счету француза 44 очка. Третьим стал Карим Бензема – у него 34.
Итоги голосования выглядят следующим образом:
1. Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ») – 52 очка.
2. Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ») – 44;
3. Карим Бензема (Франция, «Реал Мадрид») – 34;
4. Лука Модрич (Хорватия, «Реал Мадрид») – 28;
5. Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»/«Боруссия» Дортмунд) – 24;
6. Садио Мане (Сенегал, «Бавария»/«Ливерпуль») – 19;
7. Хулиан Альварес (Аргентина, «Манчестер Сити»/«Ривер Плейт») – 17;
8. Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ») – 15;
9. Неймар (Бразилия, «ПСЖ») – 13;
10. Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити») – 10;
11. Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал Мадрид») – 10;
12. Роберт Левандовски (Польша, «Барселона»/«Бавария») – 7;
13. Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия» Дортмунд) – 3;
14. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль») – 2.
Пять достижений Лионеля Месси в Книге рекордов Гиннесса:
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