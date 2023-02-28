Павлюченко: «Спартак» хорошо сыграл и в атаке, и в обороне, но я хочу похвалить и «Локо»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Локомотив» — «Спартак».
«Я очень рад, что «Спартак» выиграл, но хочу похвалить и «Локомотив». Мне железнодорожники очень сильно понравились, несмотря на счёт. У них ничего не потеряно, им ещё играть дальше. Сегодня всё было по игре, красно-белые очень хорошо сыграли в обороне, и в атаке тоже, конечно. Все говорили про Промеса, который не был на сборах, но он физически лучше всех выглядел, ярко и хорошо вышел на замену. Сложная победа у «Спартака» была.
«Спартак» готов ко второй части сезона. В добавленное время, на 90+5-й минуте, все бегут в атаку и назад тоже, команда физически хорошо готова. То же самое можно сказать о «Локомотиве», по такой игре они точно выберутся из низов и поднимутся, состав хороший.
Отсутствие дисквалифицированных игроков? Они игроки основного состава, которые ведут игру и делают результат. По сегодняшней игре я бы не сказал, что их прямо не хватало. Игроки, которые вышли на эти позиции, играли очень уверенно. В следующей игре Абаскаль задумается, кто будет играть. Это хорошо, конкуренция в команде. Компании игроков, которые не играли, стоит задумываться, потому что ребята сегодня дают результат. Тренеру будет над чем подумать», — приводит слова Павлюченко Metaratings.
Напомним, в 1/4 финала Фонбет Кубка России «Спартак» по сумме двух матчей обыграл «Локомотив» со счётом 5:2.
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