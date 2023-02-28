Восстановление Умярова идёт не по плану. В «Спартаке» рассматривают вариант с операцией
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Процесс восстановление полузащитника «Спартака» Наиля Умярова после травмы идёт не по плану. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Восстановление Умярова после перелома плюсневой кости идёт не по плану — процесс затягивается. Кость срастается не так быстро и не совсем правильно. Медицинский штаб «Спартака» рассматривает вариант с операцией, которая ещё больше увеличит срок восстановления игрока. Окончательное решение о её необходимости в клубе примут в ближайшее время», — добавил источник «Чемпионата».
Напомним, Умяров получил травму 9 октября 2022 года в матче с «Крыльями Советов».
Вчера, 27 февраля, «Спартак» обыграл «Локомотив» в ответном матче Кубка России со счётом 4:2 и вышел в полуфинал Пути РПЛ.
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