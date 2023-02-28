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Валерий Карпин не проголосовал за наставника Аргентины Лионеля Скалони на The Best FIFA

Валерий Карпин не проголосовал за наставника Аргентины Лионеля Скалони на The Best FIFA
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин и капитан национальной команды Георгий Джикия приняли участие в голосовании The Best FIFA 2022. Карпину и Джикии нужно было отдать голоса за лучшего тренера года.

Валерий Георгиевич на первое место поставил наставника мадридского «Реала» Карло Анчелотти, который вместе с испанским клубом в 2022 году выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании, а также Суперкубки Испании и УЕФА. Второе место от Карпина получил Пеп Гвардиола, победивший в чемпионате Англии с «Манчестер Сити». Третье — Дидье Дешам, дошедший с Францией до финала чемпионата мира.

Георгий Джикия лучшим тренером года выбрал Дидье Дешама, а на второе место поставил наставника сборной Марокко Валида Реграги, дошедшего со своей командой до полуфинала чемпионата мира. Третье место от Георгия получил Карло Анчелотти.

Награду лучшему тренеру года по версии FIFA получил наставник сборной Аргентины Лионель Скалони.

Фреска в Буэнос-Айресе, посвящённая победе Аргентины на ЧМ. Видеоролик:

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