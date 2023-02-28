Наставник женской сборной России Красножан и капитан Коровкина проголосовали на The Best

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан и капитан команды Нелли Коровкина приняли участие в голосовании The Best FIFA 2022. Красножану и Коровкиной предстояло выбрать лучшую футболистку в женском футболе.

Юрий Анатольевич первое место в голосовании за лучшую футболистку отдал нападающей «Челси» и сборной Австралии Сэм Керр. Второе место досталось Вивианне Мидеме («Арсенал»/Нидерланды), третье — Алексии Путельяс («Барселона»/Испания).

Нелли Коровкина на первое место поставила Алекс Морган («Сан-Диего Вейв»/США), второе отдала Сэм Керр, третье — Александре Попп («Вольфсбург»/Германия).

Победителем этой номинации во второй раз подряд стала Алексия Путельяс. Она опередила Бет Мид и Алекс Морган.