Луис Суарес поздравил 18-летнего форварда «Реала» с первым голом во взрослом футболе
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Уругвайский нападающий «Гремио» Луис Суарес поздравил форварда мадридского «Реала» Альваро Родригеса с первым голом во взрослом футболе. 18-летний уругваец принёс своей команде ничью в матче с «Атлетико» (1:1) в 23-м туре чемпионата Испании.
«Поздравляю, надеюсь, это первый гол из многих. Жаль, что в матче с «Атлетико», но профессиональное восхищение выше соперничества. Успехов и так держать», — написал Луис Суарес под постом Родригеса в соцсетях.
«Спасибо, Луис. Для меня большая честь получить от тебя такие слова. Легенда навсегда», — ответил Альваро Родригес.
Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 23-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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