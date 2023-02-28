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Журавлёв: есть тяжесть, что похоронили «Кубань». Но там зарплату не платили по полгода

Журавлёв: есть тяжесть, что похоронили «Кубань». Но там зарплату не платили по полгода
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Воспитанник «Кубани» Юрий Журавлёв высказался по поводу закрытия южной команды. Напомним, в 2017 году «Кубань» была расформирована из-за больших долгов перед футболистами и кредиторами.

«Конечно, есть тяжесть, что похоронили клуб. Ожидал, что буду там играть. Не срослось. В 2017 году команда была в ФНЛ, я находился в «Кубани-2», в основу меня не брали. Подумал, что находиться там смысла не было. На тот момент в составе уже были ребята на пять лет младше меня, я перерос тот коллектив. Тогда агент сказал разрывать контракт и обещал, что я поеду на просмотры. В итоге не получилось, и я попал в команду КФК. Там играл 2,5 месяца, после чего поехал на просмотр в «Волгарь», куда меня взяли.

Чувствовалось ли, что «Кубань» скоро может закрыться? Конечно. Там зарплату не платили по шесть месяцев. В таком случае сразу понятно, что с клубом не всё хорошо. Но я успел забрать свои деньги», — приводит слова Журавлёва «РБ Спорт».

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