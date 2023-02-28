Защитник «Торпедо» Журавлёв: есть мечта играть за «Реал»
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Защитник «Торпедо» Юрий Журавлёв признался, что мечтает играть за мадридский «Реал», но старается идти от матча к матчу и не думать о Европе.
«Если честно, я не думаю о Европе. Если будут предложения, то можно рассмотреть. Но я иду от игры к игре.
О Европе мечтает каждый футболист? Это понятно. У меня есть мечта играть за «Реал» (Мадрид)», — приводит слова Юрия Журавлёва «РБ Спорт».
Напомним, в московское «Торпедо» 26-летний Журавлёв перешел в минувшее зимнее трансферное окно. Ранее он выступал за «Ахмат», «Уфу» и, по данным СМИ, имел предложение от петербургского «Зенита». В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Юрий Журавлёв провёл 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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