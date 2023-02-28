Журавлёв: слышал, что Галицкий хотел купить «Кубань», но ему отказали

Воспитанник «Кубани» Юрий Журавлёв, ныне выступающий за «Торпедо», рассказал, что слышал информацию о желании Сергея Галицкого купить «Кубань». Южный клуб по итогу обанкротился, а Галицкий к этому моменту уже имел свою команду — «Краснодар».

«Слышал историю, что он сам хотел купить «Кубань», но ему отказали. Тогда он решил создать свой клуб. Но не знаю, как было на самом деле», — приводит слова Журавлёва «РБ Спорт».

Напомним, в 2017 году «Кубань» была расформирована из-за больших долгов перед футболистами и кредиторами. Галицкий создал «Краснодар» в феврале 2008 года. С тех пор «быки» трижды завоёвывали бронзовые медали Российской Премьер-Лиги. Также считается, что у «Краснодара» одна из лучших футбольных академий в стране.