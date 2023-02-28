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Журавлёв: слышал, что Галицкий хотел купить «Кубань», но ему отказали

Журавлёв: слышал, что Галицкий хотел купить «Кубань», но ему отказали
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Воспитанник «Кубани» Юрий Журавлёв, ныне выступающий за «Торпедо», рассказал, что слышал информацию о желании Сергея Галицкого купить «Кубань». Южный клуб по итогу обанкротился, а Галицкий к этому моменту уже имел свою команду — «Краснодар».

«Слышал историю, что он сам хотел купить «Кубань», но ему отказали. Тогда он решил создать свой клуб. Но не знаю, как было на самом деле», — приводит слова Журавлёва «РБ Спорт».

Напомним, в 2017 году «Кубань» была расформирована из-за больших долгов перед футболистами и кредиторами. Галицкий создал «Краснодар» в феврале 2008 года. С тех пор «быки» трижды завоёвывали бронзовые медали Российской Премьер-Лиги. Также считается, что у «Краснодара» одна из лучших футбольных академий в стране.

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