Журавлёв: Газизов — топовый менеджер. Он хорошо понимает, что делает
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Бывший защитник «Уфы» Юрий Журавлёв, ныне выступающий в составе московского «Торпедо», поделился мнением о профессиональных качествах генерального директора уфимского клуба Шамиля Газизова.
«Топовый ли Газизов менеджер? Думаю, да. Когда он был в «Спартаке», меня ещё не было в Премьер-Лиге. Но если брать последний год, он из «Уфы» продал троих: меня, Гамида Агаларова и Владислава Камилова. Совершил хорошие трансферы и получил за них деньги. Сейчас он продал Плиева и Тищенко. Думаю, он хорошо понимает, что делает», — приводит слова Журавлёва Sport24.
Напомним, Газизов работает генеральным директором «Уфы» с 2010 года. В 2020 году Шамиль несколько месяцев отработал на аналогичной должности в «Спартаке», после чего вновь вернулся в «Уфу».
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