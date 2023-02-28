«С днём рождения, Беня!» «Локомотив» поздравил Хёведеса с 35-летием

Пресс-служба московского «Локомотива» поздравила с днём рождения бывшего футболиста команды Бенедикта Хёведеса. Сегодня, 28 февраля, немецкому защитнику исполнилось 35 лет.

«День в истории. Хёведесу — 35! Бенедикт Хёведес — бывший защитник «Локомотива» и чемпион мира — 2014 в составе сборной Германии. За два сезона в «Локо» футболист выиграл Кубок и Суперкубок России. С днём рождения, Беня!» — написала пресс-служба «Локомотива» в клубном телеграм-канале.

Напомним, в июле 2020 года в возрасте 32 лет Хёведес объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Последним клубом игрока стал московский «Локомотив», с которым он расторг контракт в начале июня. В ходе своей карьеры Бенедикт также защищал цвета «Ювентуса» и «Шальке-04», воспитанником которого является.

В сборную Германии Хёведес вызывался с 2011 по 2017 год. С национальной командой он стал чемпионом мира в 2014 году, а также завоевал бронзовые медали на чемпионатах Европы в 2012 и 2016 годах.