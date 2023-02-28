Появились фото формы, в которой сборная России могла сыграть на ЧМ-2022

Появились фотографии комплектов формы, в которой сборная России могла сыграть, если бы приняла участие в чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает Footyheadlines.
Фото: Fooryheadlines.com
В дизайне используется тот же яркий оттенок красного цвета, что и на многих многие других недавних домашних комплектах, с нанесением белого цвета на фирменный знак adidas, воротник и рукава. Добавилось больше белого цвета в виде полос по бокам.
Фото: Footyheadlines
В гостевой форме используются чёрный и тёмно-синий цвет, отличительной особенностью которого является графика в стиле северного сияния по всему комплекту.
Сборная России была отстранена от участия в чемпионате мира 2022 года. В стыковом матче отбора к мундиалю россияне должны были сыграть с Польшей.
- 28 февраля 2023
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