Появились фото формы, в которой сборная России могла сыграть на ЧМ-2022

Появились фотографии комплектов формы, в которой сборная России могла сыграть, если бы приняла участие в чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает Footyheadlines.

Фото: Fooryheadlines.com

В дизайне используется тот же яркий оттенок красного цвета, что и на многих многие других недавних домашних комплектах, с нанесением белого цвета на фирменный знак adidas, воротник и рукава. Добавилось больше белого цвета в виде полос по бокам.

Фото: Footyheadlines

В гостевой форме используются чёрный и тёмно-синий цвет, отличительной особенностью которого является графика в стиле северного сияния по всему комплекту.

Сборная России была отстранена от участия в чемпионате мира 2022 года. В стыковом матче отбора к мундиалю россияне должны были сыграть с Польшей.