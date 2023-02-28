«А в холодильнике — только банка чёрной икры». Экс-форвард «Уралана» — о проблемах клуба

Бывший нападающий «Уралана» Гарник Авалян рассказал, какие финансовые сложности испытывал элистинский клуб в 1999-2000 годах.

«Ситуация в клубе постепенно ухудшалась. Появились задолженности. Ребята терпели: неделю, месяц, два. Но становилось только хуже. Недовольство копилось. Мы с Ахриком Цвейбой (Бывший защитник «Уралана». — Прим. ред.) собирали команду, просили: потерпите, всё в конце концов выплатят. Но в итоге почти ни с кем полностью не рассчитались. Люди разъезжались из Элисты недовольные.

Одни из первых бразильцев в России — Жефферсон, Бренер — у нас были. С ними контракты заключали таким образом, что только попробуй не заплатить — штрафные санкции сразу прилетят! Как только возникала задержка, они просто отказывались выходить на поле. У наших пацанов другой менталитет: терпели и тихо-мирно играли.

При Аверьянове (Бывший главный тренер «Уралана». — Прим. ред.) вообще была абсурдная история. Клуб подписал контракт с игроком, а выплату за него просрочил. Те обратились в КДК. Николаич собрал опытных ребят и говорит: «Если мы в течение двух дней не закроем долг, с нас снимут семь или восемь очков». Деньги нужно было найти срочно. Я у одного друга попросил в Москве, Цвейба — у своих знакомых. Сами готовы были заплатить, лишь бы с команды не сняли очки! При том что в «Уралане» уже три-четыре месяца ни копейки не получали! В последний момент власти города решили вопрос.

Мы с Ахриком в одном коттедже в «Сити-Чесс» жили. Бывало, прилетаем с выезда ночью. Открываем холодильник, а там — только банка чёрной икры — подарок местных рыбаков. Чëрствую корку хлеба найдём и едим эту икру ложкой. Ничего другого не было!» — сказал Авалян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.