Экс-форвард «Уралана»: у Буняка мы неделю или две бегали по тротуарам. Зачем?

Бывший нападающий «Уралана» Гарник Авалян поделился впечатлениями от работы с первым иностранным тренером в истории чемпионата России Борисом Буняком. Летом 2000 года югославский специалист возглавил клуб из Элисты.

«Помню, как назначали Ирхина. Сидели на сборах в Новогорске, готовились лететь в Петербург с «Зенитом» играть. Разговоры вокруг команды всякие ходили: якобы кто-то кого-то плавил. Кирсан Николаевич тогда собрал нас и сказал: «Теперь тренером будет Ирхин. Это мой человек, я за него отвечаю и полностью доверяю ему». А через какое-то время уже Ирхина убирают. Это было странно. Не могли понять, что и почему происходит. Когда вернулись в Элисту, нам югославскую бригаду представили. Кто их привёз — до сих пор не знаю, неинтересно.

С моей стороны некрасиво обсуждать тренеров. Наверное, это не те люди, которые нужны были «Уралану». Но в любом случае не они виноваты, а те, кто их пригласил. На месте Буняка мог оказаться Иванов, Петров или Сидоров. Однако некоторые методы югославов удивляли. Например, утренняя зарядка на асфальте возле коттеджей. Мы неделю или две бегали по тротуарам! Для чего? Это же противопоказано спортсмену — ноги забиваются.

Видя, что новый тренер на меня не рассчитывает, я в августе попросился домой. Отпустили без вопросов. Но за командой продолжал следить по газетам. «Уралан» проигрывал матч за матчем, однако Буняк продолжал твердить: «Мы останемся в высшей лиге». Со стороны это выглядело глуповато. Ну и вылетели», — сказал Авалян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.