«Бардак полный. Команду штормило». Цвейба — о падении «Уралана» в 2000-м

Бывший защитник сборных СССР, СНГ, Украины и России Ахрик Цвейба рассказал о финансовых трудностях, которые переживал на рубеже веков элистинский «Уралан».

«Когда Паша Яковенко был главным, Илюмжинов (многолетний глава республики Калмыкия. — Прим. «Чемпионата») больше вникал в дела клуба: давал напутствие перед сезоном, приезжал на игры в Москве, Питере. В человеке чувствовалась увлечённость командой. Тогда и коллектив был, и финансирование, и результат. Народ на футбол ходил. Мы себя в Элисте национальными героями чувствовали! А как только Кирсан Николаевич отдалился от команды, и с деньгами начались перебои. Любой труд должен оплачиваться, только тогда работодатель может спрашивать с игроков. А там уже была «анархия — мать порядка».

Как удержать в узде молодых ребят, если сверху наплевательское отношение? Конечно, команда будет катиться вниз. Ещё при Аверьянове в «Уралане» намечался бунт на корабле. Игроки приехали в Элисту зарабатывать, кормить семьи, а тут месяцами зарплату не дают, не говоря уже о премиальных. Мы с Гарником Аваляном на правах старших разговаривали с ребятами. Надеялись, что с приходом нового тренера финансирование наладится, но ничего не изменилось. В какой-то момент вообще перестали понимать, что в клубе творится. Бардак полный. Команду штормило», — сказал Цвейба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.