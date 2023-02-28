Цвейба: с полноценной предсезонкой Буняк добился бы успеха в России

Бывший капитан «Уралана» Ахрик Цвейба поделился впечатлениями от работы с первым иностранным тренером в истории чемпионата России Борисом Буняком. Летом 2000 года югославский специалист возглавил клуб из Элисты.

«Кто такой Буняк и кто его привёл, никто не знал. Однако по прошествии лет могу объективно оценить его работу. Возможно, это прозвучит странно, но я вспоминаю Буняка только с хорошей стороны. Считаю его квалифицированным тренером, знающим своё дело на отлично.

Он сразу создал в коллективе хорошую атмосферу, нашёл подход к футболистам. Видно было: грамотный психолог. С ветеранами отдельно беседовал, с молодыми — отдельно. Хоть и на ломаном русском, но доходчиво объяснял, чего он хочет и как видит дальше работу. Человек на самом деле хотел создать команду.

Тренировочный процесс у Буняка был короткий, но максимально разнообразный и интенсивный, с постоянной сменой заданий тактического плана. Естественно, у вас возникает вопрос: если он такой крутой, почему не было результата? Во-первых, Буняк принял «Уралан» в разгар сезона, без сборов. Он же не волшебник: спичку сломал, желание загадал — и команда понеслась. Какая-то адаптация нужна была. Второе — состав нуждался в доукомплектации, а те ребята, которые приехали, объективно нас усилить не могли. Ну кто поедет в команду с долгами? Мне, например, обещанное выплатили только через два года после ухода из «Уралана».

Из этой ямы команду не то что Буняк — даже топ-тренер с именем не вытащил бы. Уверен, с полноценной предсезонкой и стабильным финансированием он добился бы успеха в России», — сказал Цвейба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.