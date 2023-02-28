Цвейба: в разобранном состоянии явились на игру с «Локо» — и получили девять штук!

Бывший капитан «Уралана» Ахрик Цвейба вспомнил рекордное поражение своей команды от «Локомотива» в сезоне-2000 — 0:9 в Раменском. В том сезоне элистинский клуб занял последнее место и покинул высший дивизион чемпионата России.

«До абсурда доходило: перед той самой игрой с «Локомотивом» у клуба закончились деньги на питание футболистов. Президент Шовгуров сказал: «Хотите — здесь готовьтесь, хотите — езжайте по домам, тренируйтесь самостоятельно. Встречаемся перед игрой в Москве». Нормально? Неделю тренировались кто где. Я в Москве бегал с ветеранами. В разобранном состоянии явились на игру с «Локо». А они на ходу, лидеры, полсостава — сборники. Ну и получили девять штук! Со мной такого никогда в жизни не было», — сказал Цвейба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.