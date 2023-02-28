Канчельскис: уйти из «Локомотива» — единственный грамотный ход для Антона Миранчука

Российский тренер Андрей Канчельскис высказался о словах агента Антона Миранчука. Ранее Вадим Шпинёв заявил, что его подопечный не будет продлевать контракт с «Локомотивом» и намерен уехать в европейский клуб в статусе свободного агента летом 2024 года.

«Всё правильно и очень логично! Я рад, что нашим российским футболистам приходят в голову такие мысли и решения — желание поиграть в Европе. Дай бог, чтобы к нему проявили интерес. Уйти из «Локомотива» — правильное решение для Миранчука.

Это единственный грамотный ход. Давайте будем честны: у нас чемпионат ниже среднего уровня. Зачем всем сказки об этом рассказывать — нужно быть реалистами», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.