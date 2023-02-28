«Кремонезе» прервал серию из 30 матчей без побед в чемпионате Италии
Поделиться
Завершился матч 24-го тура чемпионата Италии, в котором «Кремонезе» принимал «Рому» на стадионе «Джованни Цини». Главный арбитр матча Марко Пиччинини дал стартовый свисток в 20:30 мск. «Кремонезе» одержал победу со счётом 2:1.
Эта победа позволила «Кремонезе» прервать серию из 30 матчей без побед в чемпионате Италии. Эта серия является одной из самых длинных в истории турнира (наравне с серией «Анконы» в 1993-2004 годах). Клуб ни разу не побеждал в нынешнем сезоне, а последняя победа в лиге состоялась в 1996 году. В том сезоне «Кремонезе» вылетел в Серию В, после чего вернулся в высшую лигу лишь в 2022 году.
«Кремонезе» переместился с 20-й строчке турнирной таблицы Серии А нынешнего сезона на 19-ю.
Комментарии
- 1 марта 2023
-
00:00
- 28 февраля 2023
-
23:58
-
23:51
-
23:42
-
23:41
-
23:24
-
23:06
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:48
-
22:30
-
22:30
-
22:24
-
22:19
-
22:15
-
22:15
-
22:03
-
22:00
-
21:58
-
21:57
-
21:50
-
21:45
-
21:38
-
21:36
-
21:30
-
21:30
-
21:29
-
21:28
-
21:27
-
21:16
-
21:12
-
21:05
-
21:00
-
21:00
Партнерский контент