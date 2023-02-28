«Кремонезе» прервал серию из 30 матчей без побед в чемпионате Италии

Завершился матч 24-го тура чемпионата Италии, в котором «Кремонезе» принимал «Рому» на стадионе «Джованни Цини». Главный арбитр матча Марко Пиччинини дал стартовый свисток в 20:30 мск. «Кремонезе» одержал победу со счётом 2:1.

Эта победа позволила «Кремонезе» прервать серию из 30 матчей без побед в чемпионате Италии. Эта серия является одной из самых длинных в истории турнира (наравне с серией «Анконы» в 1993-2004 годах). Клуб ни разу не побеждал в нынешнем сезоне, а последняя победа в лиге состоялась в 1996 году. В том сезоне «Кремонезе» вылетел в Серию В, после чего вернулся в высшую лигу лишь в 2022 году.

«Кремонезе» переместился с 20-й строчке турнирной таблицы Серии А нынешнего сезона на 19-ю.