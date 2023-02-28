Энцо Барренечеа дебютировал за «Ювентус» в Серии А, выйдя в старте на матч с «Торино»
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21-летний аргентинский опорный полузащитник «Ювентуса» Энсо Барренечеа впервые появился на поле в матче итальянской Серии, выйдя в стартовом составе на матч с «Торино» (2:2 после первого тайма).
Барренечеа является воспитанником аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз». Европейскую карьеру он начал в швейцарском «Сьоне», откуда перешёл в «Ювентус» в январе 2020 года.
Ранее аргентинский полузащитник выступал только за резервную команду «Ювентуса», но 2 ноября 2022 года впервые попал в заявку основной команды на матч Лиги чемпионов с «ПСЖ» и дебютировал за клуб в этом же матче, заменив на 88-й минуте Хуана Куадрадо.
«Ювентус» находится на восьмом месте в чемпионате Италии нынешнего сезона. У команды 32 очка в 23 играх.
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